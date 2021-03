Bertemu Ivan Gunawan, Via Vallen Beri Pelajaran

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Via Vallen akan menjadi bintang tamu program I Can See Your Voice Indonesia episode terbaru.

Via Vallen yang didaulat sebagai superstar ditantang menebak kualitas suara para mystery singer.

Pelantun Sayang itu harus memilih mystery singer yang akan jadi teman duet di final stage.

Dalam menjalani misinya, Via Vallen akan dibantu 7 detective celebrity.

Antara lain, Ivan Gunawan, Okky Lukman, Wendi Cagur, Vega Darwanti, Ghea Youbi, Evi Masamba, dan Wahid KDI.

Sementara, Raffi Ahmad dan Indra Herlambang bertindak sebagai host untuk memeriahkan acara.

Tingkah laku para detective celebrity selalu membuat pusing superstar atau bintang tamu I Can See Your Voice Indonesia.

Contohnya, Wendi Cagur kali ini akan menjadi tuyul hingga membuat semua tertawa.