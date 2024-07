Bertemu Kaesang, Lalu Iqbal Bicarakan Potensi Masa Depan NTB

jpnn.com, JAKARTA - Komunikasi lintas partai politik untuk membangun Provinsi NTB terus dilakukan Bakal Calon Gubernur NTB Dr H Lalu Muhamad Iqbal.

Kali ini, dia bertemu dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.

"Pertemuan dengan Mas Kaesang berlangsung hangat. Kami diskusi mengenai potensi dan masa depan NTB," katanya, Rabu (3/7).

Mantan Dubes Turki ini mengungkapkan diskusi bersama Kaesang cukup menyenangkan lantaran Putra Bungsu Presiden Joko Widodo itu sebagai politisi muda cukup out of the box.

"Mungkin karena sama-sama baru. Saya pendatang baru di dunia politik dengan latar belakang teknokrat. PSI juga pendatang baru di dunia politik dan dikelola oleh anak-anak muda yang teknokratik," lanjutnya.

Iqbal juga mengaku cukup terkejut karena Ketum PSI tersebut sangat paham NTB, termasuk segala potensinya juga disinggung.

"Ya, tentu menjadi semangat buat saya ketika Provinsi NTB mendapat atensi," ucapnya.

Dalam pertemuan ini, lanjut Iqbal, dia ditanya tentang kemungkinan koalisi dengan PSI.