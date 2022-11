Bertemu Ketua DPR Korsel, Puan Sampaikan Duka Atas Tragedi Itaweon

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu Ketua Majelis Nasional Korea Selatan (Korsel) Kim Jin-pyo dalam muhibahnya di negeri ginseng itu.

Kim baru saja dilantik sebagai Ketua DPR Korsel pada bulan Oktober lalu.

Pertemuan bilateral antara Puan dan Kim Jin-pyo digelar di National Assembly of the Republic of Korea (Gedung Kantor DPR Korsel) yang berada di Seoul, Rabu (9/11/2022).

Saat tiba di lokasi, Puan disambut Kim Jin-pyo yang diiringi pasukan kerajaan dengan kostum tradisional.

Dalam pertemuan ini, Puan didampingi delegasi anggota DPR RI.

Adapun beberapa anggota DPR yang ikut dalam pertemuan di antaranya adalah Wakil Ketua Komisi I Utut Adianto, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto, Wakil Ketua Komisi X Agustina Wilujeng Pramestuti, Wakil Ketua Komisi VIII Diah Pitaloka serta Anggota Komisi III Johan Budi S Pribowo dan Dede Indra Permana.

Mengawali pertemuannya, Puan mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat Parlemen Korsel.

Puan dan Kim sebelumnya sempat bertemu di sela-sela Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-145 di Rwanda beberapa waktu lalu.