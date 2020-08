Besok Ada Penerbangan Komersial Langsung Israel-Abu Dhabi, Rutenya Lewat Arab Saudi

jpnn.com, TEL AVIV - Hubungan Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel kian dekat. Kedekatan hubungan kedua negara itu juga ditandai dengan normalisasi penerbangan komersial.

Maskapai Israel El Al akan melayani penerbangan komersial dari Bandara Ben Gurion di Tel Aviv menuju Abu Dhabi, UEA secara langsung pada Senin (31/8).

Jadwal penerbangan itu telah terdaftar di Bandara Ben Gurion. Merujuk situs El Al, pesawatnya akan terbang dari Ben Gurion pada pukul 10.00 waktu setempat menuju Abu Dhabi.

The first official flight between #Israel and the UAE is officially listed on the Ben Gurion Airport website!



FYI: the flight from Israel is flight number 971 (???????? phone country code); the returning flight is 972 (???????? phone country code)! https://t.co/R0wxvkQdAx — Embassy of Israel (@IsraelinUSA) August 28, 2020