Betrand Peto dan Alifa Datang, Iyeth Bustami Sempat Berdebat

jpnn.com, JAKARTA - Program I Can See Your Voice Indonesia makin seru di setiap episodenya.

Pada episode terbaru, Iyeth Bustami yang bertindak sebagai 'superstar'.

Dia akan menebak suara 'mystery singer' untuk berduet dengannya di 'final stage'.

Kedatangan Betrand Peto dan Alifa juga membuat episode I Can See Your Voice Indonesia makin menarik.

Keduanya menjadi 'detective' yang ikut memberi penilaian terhadap pada mystery singer.

Iyeth Bustami ternyata mempunyai pilihannya sendiri dalam menentukan mystery singer yang akan dieliminasi.

Namun, beberapa detective berpendapat beda dan sempat berdebat dengan sang diva karena pendapat mereka tidak didengar.

Menariknya lagi, I Can See Your Voice Indonesia episode baru juga memberi kejutan dengan penyamaran dari artis-artis yang menjadi mystery singer.