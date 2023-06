BFI RUN 2023 Lebih Istimewa, Hadiah Menggiurkan 

jpnn.com, JAKARTA - PT BFI Finance Indonesia kembali mengajak para pencinta olahraga lari merasakan sensasi dan kemeriahan BFI RUN 2023.

Event bergengsi tersebut akan digelar pada 25 Juni mendatang di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City.

Direktur Keuangan BFI Finance Sudjono mengatakan BFI RUN 2023 lebih istimewa dari tahun sebelumnya. Selain bertema Power Up to the Next Level, BFI RUN 2023 menyajikan satu kategori baru, yakni Marathon Duo (dua pelari, masing-masing 21,1K).

"Total hadiah lebih dari Rp 300 juta, dan hadiah istimewa Overseas Marathon Challenge," kata Sudjono dalam keterangannya dikutip Jumat (9/6).

Dia menyebutkan sebanyak 5.000 tiket telah terjual habis untuk empat kategori, yakni Marathon Duo, Half Marathon/HM (21,1K), 10K, dan 5K.

Khusus untuk Overseas Marathon Challenge (OMC), BFI RUN 2023 menyediakan dua destinasi lomba, yakni Berlin Marathon 2023 dan Istanbul Marathon 2023 khusus untuk para peserta HM dan Marathon Duo yang berhasil menyelesaikan catatan waktu finish tertentu.

Di hari lomba, para peserta dapat mengerahkan kemampuan terbaiknya agar berkesempatan terpilih untuk diberangkatkan mengikuti salah satu event lari tersebut.

“Persiapan kami sejauh ini sudah matang dan siap menyambut lima ribu pelari untuk sama-sama menggaungkan hidup sehat, salah satunya melalui BFI RUN 2023 tanggal 25 Juni nanti," ujar Sudjono.