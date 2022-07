BFI RUN Kembali Digelar, Tahun Ini Targetkan 4 Ribu Peserta 

jpnn.com, JAKARTA - BFI RUN 2022 digelar pada 14 Agustus mendatang, setelah sempat tertunda dua tahun karena pandemi.

Menurut Finance Director BFI Finance Sudjono, ajang tersebut akan diikuti 4 ribu peserta dengan total hadiah yang diperebutkan Rp 200 juta lebih.

"Sampai hari ini sudah 90 persen lebih tiket yang sold out. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, atlet-atlet nasional akan mendaftar saat last minute," kata Sudjono dalam konferensi pers BFI RUN 2022 - Running the Next Chapter di Jakarta, Selasa (12/7).

Dijelaskannya, kegiatan yang digelar PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) ini diharapkan memotivasi para pecinta olahraga lari untuk mendulang prestasi sekaligus membudayakan hidup sehat di masyarakat.

BFI RUN 2022 membuka tiga kategori, yakni Half Marathon (HM) 21,1K, 10K, dan 5K. Panitia juga menyediakan fasilitas menyeluruh untuk para peserta.

Sudjono menegaskan faktor keamanan dan keselamatan menjadi prioritas mutlak untuk peserta, pengisi acara, serta semua pihak yang terlibat dengan mengacu pada standar protokol kesehatan.

Baca Juga: BFI Run 2018 Targetkan 6 Ribu Peserta

Semua peserta BFI RUN 2022 yang berusia 18 tahun ke atas dipastikan telah memperoleh vaksin ketiga (booster) sebagai salah satu syarat wajib saat pendaftaran.

"Di lokasi nanti, semua pelari mendapatkan perlindungan asuransi kecelakaan diri," kata Sudjono.