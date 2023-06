BFI RUN 2023 Siap Terbangkan Pelari Terpilih untuk Lomba Berlin Marathon dan Istanbul

jpnn.com, TANGERANG - Perhelatan BFI RUN 2023 sukses dimeriahkan oleh 5.000 peserta di kawasan Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu (25/6).

Digelar sejak 2016, BFI RUN, ajang lomba lari milik PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) ini selalu menawarkan sensasi istimewa di setiap gelarannya.

Kali ini, BFI RUN 2023 siap terbangkan dua belas pelari terpilih untuk mengikuti Berlin Marathon pada September 2023 dan Istanbul Marathon pada November 2023.

Baca Juga: Olahan Ikan Laut Bantu Meningkatkan Imunitas

“Kami berharap BFI RUN 2023 dapat memberikan manfaat positif. Kami juga ucapkan selamat bagi para pemenang yang telah memaksimalkan seluruh energi dan potensinya sehingga memperoleh hasil terbaik. Antusiasme dan sambutan positif dari seluruh elemen yang terlibat dalam acara ini memotivasi kami untuk selalu memberikan suguhan acara yang istimewa di setiap tahunnya,” ujar Direktur Keuangan BFI Finance, Sudjono.

Bertemakan “Power Up to the Next Level”, BFI RUN 2023 menghasilkan 60 pemenang podium untuk empat kategori lari, yakni Marathon Duo, Half Marathon (HM), 10 K dan 5 K dengan total hadiah Rp 350 juta.

Tak ketinggalan, para peserta HM dan Marathon Duo mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya agar berkesempatan mengikuti Overseas Marathon Challenge, yakni Berlin Marathon 2023 atau Istanbul Marathon 2023.

Dua belas nama terpilih yang memenuhi kualifikasi telah diumumkan. BFI RUN telah dikenal sebagai ajang lomba lari yang dikemas dengan profesional dan diikuti oleh berbagai kalangan.

Para peserta berkesempatan bertemu dengan sesama pecinta olahraga lari, merasakan atmosfer udara pagi segar di kawasan premium BSD City, serta aneka hiburan seru dari para pengisi acara.