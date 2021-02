Bicara Soal Perceraian, Aura Kasih: Banyak Drama, Wajar sih ya

jpnn.com, JAKARTA - Aura Kasih memastikan dirinya saat ini sudah bercerai dari suaminya Eryck Amaral secara agama.

Ibu satu ini mengatakan perceraian itu sudah disepakati keduanya.

Meski sempat berseteru dan saling sindir di akun Instagram masing-masing, pasangan yang menikah seumur jagung ini akhirnya memilih jalur pisah secara baik-baik.

"Ya udah saling menyetujui sih. Ini lagi nunggu proses. Proses apa namanya, panggilan sidang. Kalau secara agama mah udah divorce (cerai), secara agama ya," ungkap Aura di channel YouTube The Hermansyah A6 belum lama ini.

Wanita 33 tahun ini juga mengakui emosinya sempat tak karuan saat rumah tangganya di ambang perceraian.

Sehingga membuatnya meluapkan kekesalan lewat medsos.

"Meskipun ada drama. Namanya juga manusia up and down. Banyak hal aja sih dan menurut aku kayak kalau ada baik, tiba-tiba ngga baik, banyak drama, wajar sih ya. Orang itu kan nggak selalu senang terus kan,” paparnya.

Soal keputusannya untuk berpisah, Aura merasa yakin tidak mempengaruhi tumbuh kembang putrinya, Bella.