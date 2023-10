Bidik Peningkatan CASA, Gedung Contact BRI Resmi Berdiri

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto mengatakan Gedung Contact BRI dibidik menjadi support pada bisnis BRI, utamanya dalam peningkatan CASA dan transaksi menggunakan jaringan seperti aplikasi BRImo, EDC BRI, QRIS BRI, ATM/CRM BRI.

Hal itu diungkapkan Andrijanto saat meresmikan Gedung Contact BRI yang terletak di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 13 Oktober 2023.

Selain peresmian gedung, BRI juga melakukan penguatan jajaran contact center.

BRI terus memberikan kemudahan bagi nasabah melalui Pusat Bantuan dan Layanan Contact BRI Bebas Pulsa pada aplikasi BRImo serta Virtual Assistant Chatbot Sabrina.

“Hadirnya Gedung Contact BRI juga menjadi salah satu enabler dalam menciptakan ‘Shift Service to Sales and Advisory, and Deliver Superior Omni Channel Customer Experience’ untuk mewujudkan aspirasi BRI ke depan sebagai The Most Valuable Banking Group in South East Asia-SEA and Champion of Financial Inclusion,” pungkas Andrijanto.

BRI tak hanya berupaya dengan transformasi di sisi pelayanan digital, tetapi juga dari back office melalui otomasi dan simplifikasi proses bisnis sehingga makin meningkatkan kecepatan dan akurasi pelayanan.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto berharap jajaran Contact BRI dapat menunjukkan performa terbaiknya dengan terus berkomitmen dalam memberikan customer experience yang prima.

"Dengan menanamkan rasa empati terhadap nasabah, upaya penyelesaian permasalahan yang dialami oleh nasabah dapat dilakukan dengan lebih tajam. Agen Contact BRI diharapkan mampu memberikan pelayanan secara cepat, precise dan excellent,” ucap Catur.