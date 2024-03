BKN Blak-blakan soal Nasib Honorer Masuk Database 2021, Ternyata Tidak Semudah Itu

jpnn.com, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan fakta soal keberadaan 1,7 juta honorer yang digadang-gadang akan diangkat menjadi PPPK tahun ini.

Ternyata, 1,7 juta honorer ini belum bisa terakomodasi dalam PPPK 2024.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyampaikan memang benar 1,7 juta honorer yang didata pada 2021 itu sudah by name by address.

"Namun, belum tentu bisa diangkat semuanya tahun ini, tetapi honorer yang masuk database bakal diselesaikan pemerintah," kata Haryomo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Rabu (13/3).

Menurut Haryomo, itu karena sampai saat ini formasinya belum ada, bahkan tidak semua pemda mengusulkan formasi PPPK 2024.

Dia menjelaskan saat pendataan BKN pada 2021, tercatat 2,3 juta honorer yang sudah by name by address.

Nah, dalam beberapa kali seleksi PPPK, yang sudah diangkat ASN sekitar 500 ribu.

"Mereka itu diangkat karena ada formasinya," terangnya.