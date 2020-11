Blak-blakan, Wulan Guritno Sebut Suami Bukan Pria Idamannya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Wulan Guritno blak-blakan mengatakan bahwa suaminya, Adilla Dimitri, bukanlah pria idamannya.

Hal itu diungkap pemain film Bukan Cinta Biasa ini saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube 3Second TV.

"Bicara soal selera, sebenarnya suami gue bukan tipe gue," kata Wulan Guritno, Sabtu (21/11).

Sayang, pemilik nama asli Sri Wulandari Lorraine Joko Guritno ini enggan membeberkan lebih jauh mengenai pernyataannya tersebut.

"Enggak semua orang dapat pasangan yang sesuai tipenya," ujar Wulan memberi alasan.

Sebelumnya, dalam program acara 'Yang Terungkap' pada awal 2020, Wulan sempat mengatakan bahwa dirinya tak takut bila sang suami didekati perempuan lain.

Ibunda Shaloom Razade ini percaya bahwa pernikahannya dengan Adilla bisa selamat atau tidak, tergantung dari hubungan mereka sendiri.

"When it happens, it happens, when it doesn't happens, it doesn't happen. Aku prinsipnya kayak gitu," tutur Wulan.