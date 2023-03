Booth MIND ID di Indogreen Expo 2023 Raih Apresiasi Terbaik dari KLHK

jpnn.com, YOGYAKARTA - Perhelatan Indonesia Green (Indogreen) Forestry Environment Expo 2023 telah selesai digelar di Jogja Expo Center (JEC) akhir pekan lalu.

Pameran kehutanan terbesar se-Indonesia yang diselenggarakan tahunan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini mengumumkan Grup MIND ID sebagai salah satu peserta pameran dengan booth terbaik.

Dalam sambutannya, Nunu Anugrah selaku Kepala Biro Humas KLHK mengucapkan terima kasih atas animo dan antusiasme seluruh peserta dan pengunjung pameran.

Menurut Nunu, hal ini menunjukkan bahwa banyak pihak yang peduli terhadap lingkungan dan kehutanan.

“Pemerintah Indonesia terus memperkuat aksi-aksi di lapangan yang memberikan contoh kepada masyarakat dunia bahwa tantangan yang mengancam tersebut bisa diatasi dengan aksi lapangan yang kongkrit mengedepankan multilateralisme, paradigma kolaborasi dan kerja sama. Kita semua harus menjadi bagian dari solusi,” ujar Nunu

MIND ID Bersama dengan anggotanya PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), PT Timah Tbk selama pameran berlangsung menunjukkan komitmen perlindungan terhadap lingkungan.

Yaitu dengan menjalankan setiap praktik penambangan sesuai dengan prinsip good mining practice, mengedepankan pertambangan berkelanjutan. Tidak hanya berkelanjutan pada sisi operasional bisnis, tetapi juga ekosistem alamnya.

Hal itu selaras dengan tema Indogreen Expo 2023 yaitu 'Sukseskan Indonesia’s Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Melalui Sinergi Sektor Kehutanan dan Sektor Industri'.