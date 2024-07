Booth Mitsubishi GIIAS 2024 Siap Memanjakan Pengunjung

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Berpartisipasi di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, yang berlangsung hingga 28 Juli 2024. PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menghadirkan booth yang interaktif dan menarik.

Mengusung tema “Passion to Support Your Life’s Adventure”, MMKSI ingin menegaskan komitmen untuk selalu memanjakan konsumen melalui beragam produk dan layanan Mitsubishi Motors.

Lewat perjalanan panjang tersebut, Mitsubishi Motors telah terbukti konsisten untuk menjadi merek tepercaya, dan dapat diandalkan melalui berbagai lini produk dan layanan.

Selain itu, jaringan Mitsubishi juga tersebar di seluruh Indonesia dengan fasilitas lengkap guna mendukung perjalanan dan petualangan hidup penggunanya.

Berlokasi di Hall 10 No. 10A, Booth Mitsubishi Motors menampilkan 13 kendaraan display dari berbagai lini kendaraan, serta 5 unit test drive yang dapat dicoba langsung oleh konsumen.

Dalam ajang GIIAS 2024, Mitsubishi menghadirkan dua model baru yang dipajang di tengah booth yaitu All New Triton dan New Pajero Sport.

"Kami menampilkan dua unit terbaru di tengah booth kami, yaitu All New Triton dan New Pajero Sport," ungkap Head of PR and CSR Department MMKSI Aditya Wardani saat tour booth di ICE BSD, Tangsel Kamis kemarin.