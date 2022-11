Bos Hyundai Ajak Seluruh Pihak Sikapi Perubahan Iklim dan Kemiskinan Energi

jpnn.com, BALI - Executive Chair Hyundai Motor Group (HMIG) Euisun Chung mengatakan pihaknya mengajak seluruh pelaku bisnis global mengadopsi solusi energi berkelanjutan untuk mengatasi perubahan iklim.

Hal itu diungkapkan Chung saat menyampaikan pidaton di perhelatan B20 Summit 2022 di Bali dengan tema ‘Energy Poverty and Accelerate a Just and Orderly Sustainable Energy Use.

Dia menyampaikan saat ini merupakan waktu yang tepat bagi para pemimpin untuk mengambil keputusan yang berani.

"Krisis iklim dan kemiskinan energi yang memprihatinkan, serta menekankan agar semua pihak terkait yang menjadi bagian dari masyarakat global, untuk bekerja sama dan beralih ke solusi energi berkelanjutan," kata Chung.

Dia menambahkan, dunia sedang menghadapi krisis perubahan iklim. Industri otomotif sedang memikirkan tentang energi yang dibutuhkan dan berinvestasi dalam energi terbarukan.

Dengan solusi yang tepat, perwakilan pemerintah dan industri bisa memberikan insentif kepada pelaku bisnis dan konsumen untuk menyambut dan menerapkan mobilitas yang bersih.

“Perubahan iklim bukan satu-satunya alasan untuk mempercepat transisi ke energi berkelanjutan. Dunia sedang menghadapi segudang tantangan ekonomi: mulai dari kondisi sosial dan ekonomi pascacovid, kekurangan semikonduktor di tingkat global, inflasi, kenaikan suku bunga, dan melonjaknya harga bahan baku,” ujarnya.

Chung juga menitikberatkan kepada upaya Hyundai Motor Group menuju karbon netral.



“Kami sedang merealisasikan strategi net-zero di semua rantai nilai, termasuk pembelian suku cadang mobil, manufaktur kendaraan, logistik, penggunaan produk kami oleh pelanggan, dan daur ulang kendaraan," tuturnya.