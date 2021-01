Bos Manchester City Beli Trofi FA Cup

jpnn.com, MANCHESTER - Pemilik Manchester City Sheikh Mansour bin Zayed telah membeli hak milik trofi Piala FA era 1896-1910 melalui sebuah lelang.

Pihak City tidak menyebutkan berapa nilai pembelian trofi tersebut.

Namun, menurut laporan ESPN Balai Lelang Bonhams mengumumkan trofi serupa terjual seharga 760 ribu poundsterling (sekira Rp14,5 miliar) saat dilelang pada 29 September 2020.

Menurut laman resmi City, Sheikh Mansour membeli trofi tersebut dengan intensi untuk tetap menjaga barang bersejarah itu tetap ada di daratan Inggris.

Charting the story of the 1904 #FACup Final and the Club’s journey in the competition up to the present day.



Coming soon! ????



???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) January 8, 2021