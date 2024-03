Brasil Mempermalukan Inggris, Jerman Menampar Prancis

jpnn.com - LONDON - Dua tuan rumah laga persahabatan Inggris dan Prancis sama-sama keok dari tamunya pada Minggu (24/3) dini hari WIB.

Tim Tiga Singa -julukan Inggris, kalah saat menjamu Brasil di Wembley.

Wonderkid Brasil Endrick mencetak gol pertamanya bersama timnas senior.

Pemain sensasional berusia 17 tahun yang akan bergabung dengan Real Madrid dari Palmeiras musim panas ini, menunjukkan potensinya dengan penyelesaian akhir yang luar biasa di sembilan menit laga tersisa.

Endrick memanfaatkan bola muntah setelah kiper Inggris Jordan Pickford menggagalkan peluang one on one melawan Vinicius Junior.

Endrick yang baru saja masuk sebagai pemain pengganti tampak begitu riang dengan gol tersebut.

Duel Inggris vs Brasil sarat peluang meski akhirnya hanya melahirkan satu gol

Sementara itu, di Parc Olympique Lyonnais, Prancis yang menjamu Jerman juga tumbang.