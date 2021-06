jpnn.com - Menonton laga Inggris melawan Skotlandia dalam lanjutan pertandingan Grup D Euro 2020, Sabtu (19/6) laksana menonton pertempuran rakyat Skotlandia melawan penguasa Inggris, yang digambarkan dalam film epik lawas Braveheart yang dirilis pada 1995.

Film ini bercerita tentang perjuangan prajurit Skotlandia pada abad ke-13 untuk melawan pemerintahan Inggris yang semena-mena.

Aktor Mel Gibson menjadi pemain utama memainkan tokoh William Wallace. Gibson sekaligus bertindak sebagai sutradara dan produser.

Penampilan Gibson sebagai prajurit William Wallace dengan rambut panjang dan wajah dihiasi face painting, cat warna biru muda, menjadi salah satu ikon paling dikenal dalam dunia sinema internasional.

Film Braveheart mendapatkan lima penghargaan Oscar termasuk best pictures, best cinematography, dan Mel Gibson menyabet best director.

Braveheart berlatar sejarah 1280. Setelah kematian Raja Alexander III dari Skotlandia yang tidak meninggalkan keturunan, Skotlandia kemudian diserbu oleh Inggris di bawah pimpinan Raja Edward.

William Wallace yang menjadi keluarga kerajaan menyaksikan ayah dan kakaknya terbunuh, tetapi dia berhasil selamat dan kabur bersama pamannya.

Beberapa tahun kemudian, Wallace kembali ke Skotlandia dan menikahi teman masa kecilnya yang bernama Murron MacClannough.