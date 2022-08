BRI Borong 3 Penghargaan Alpha South East Asia 2022

jpnn.com, JAKARTA - Capaian positif PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mendapatkan pengakuan.

Kinerja cemerlang BRI berhasil meraih penghargaan di ajang 12th Annual Treasury & FX Awards 2022 yang diselenggarakan oleh Alpha South East Asia.

Tiga penghargaan tersebut, yakni Best FX Bank for Structured Products: Commodities, Credit, Equity, FX and Multi-Asset, Best FX Bank for Money Market Products, dan Best FX Bank for Retail Clients.

SEVP Treasury dan Global Services BRI Achmad Royadi menyebutkan perseroan mengapresiasi penghargaan tersebut sebab akan menjadi semangat untuk terus memberikan kontribusi terbaik.

“Ini membuktikan bahwa kinerja BRI mendapat pengakuan dan kredibilitas internasional di mata shareholder. Penghargaan-penghargaan yang diberikan akan menjadi motivasi bagi kami untuk mendorong kinerja terbaik BRI,” ujar Royadi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (13/8).

Achmad menjelaskan selama ini bisnis treasury BRI porsinya pun terus ditingkatkan setiap tahun untuk ikut menopang total fee dan pendapatan operasional.

Dia memerinci pada 2018, sumbangsih treasury BRI naik menjadi Rp 1,51 triliun dengan total fee dan pendapatan operasional lainnya yang mencapai Rp 22,7 triliun.

Pada 2019 nilainya mencapai Rp 1,69 triliun dari total Rp 27,5 triliun.