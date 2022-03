BRI Gandeng Ayoconnect Olah Open Banking untuk Pacu Inklusi Keuangan

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI bekerja sama dengan Ayoconnect penyedia platform Open Finance untuk membangun solusi berbasis open banking.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha menyatakan kerja sama ini dilakukan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Visi ini juga sejalan dengan tujuan financial inclusion dan transformasi ekonomi digital yang menjadi salah satu agenda prioritas yang diusung dalam Presidensi G20 Indonesia pada 2022.

Seperti diketahui, open banking merupakan sistem yang menjembatani interoperabilitas antara perusahaan perbankan dengan berbagai perusahaan lainnya.

Hal ini dilakukan lewat teknologi berbasis API (Application Programming Interface).

Arga meyakini kerja sama ini mampu mengimplementasikan use case open banking menjadi lebih beragam dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Selain itu, kerja sama adalah salah satu cata BRI terus memacu transformasi digital untuk merealisasikan visi sebagai The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion.



"Kerja sama yang terjalin antara BRI dan Ayoconnect merupakan salah satu wujud komitmen kami dalam berkolaborasi dan bertumbuh bersama, untuk menghadirkan layanan keuangan berbasis digital yang mudah diakses, serta mampu menjawab kebutuhan pasar dan perkembangan di era digital,” ungkapnya.