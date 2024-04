BRI Insurance Beri Bantuan untuk Anak Yatim Piatu dan Masjid

jpnn.com, JAKARTA - BRI Insurance (BRINS) mengadakan buka puasa bersama bertema "Rahasia Ketenangan Hati" di Graha BRI Insurance, Jaksel, pada Rabu (3/4).

Acara juga diselingi pembagian bantuan sarana dan prasarana, serta paket alat tulis untuk puluhan anak yatim dari beberapa yayasan.

Di antaranya Asrama Yatim/Dhuafa Darul Quran Rahman, Yayasan Sosial Panti Asuhan Andalusia, Yayasan Yatim Daarul Rahman, Masjid Al Istikmal, dan Masjid Al-Ikhlas.

Baca Juga: Layanan Siaga Mudik Lebaran BRI Insurance Ada di Rest Area KM 57

BRI Insurance memiliki komitmen dalam implementasikan program untuk melakukan pemerataan kegiatan CSR yang berdampak positif untuk kehidupan baik masyarakat dan lingkungan yang sehat.

Selain itu, berkelanjutan di berbagai wilayah dengan semangat yang selaras dengan prinsip ESG yang diterapkan perusahaan serta visi BRI Insurance

Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo mengatakan, momen buka puasa bersama ini menjadi ajang untuk selalu bersyukur.

Baca Juga: BRI Insurance Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Kudus dan Demak

"Tahun lalu perusahaan sudah menjadi Best of The Best General Insurance Ekuita satu sampai Rp 2,5 triliun," kata Budi Legowo, dalam keterangannya, Kamis (4/4).

Budi menekankan bahwa hal itu merupakan pencapaian luar biasa yang bisa dicapai oleh BRINS.