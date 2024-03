BRI Insurance Raih 2 Penghargaan di Anugerah BUMN 2024

jpnn.com, JAKARTA - BRI Insurance (BRINS) menerima penghargaan Terbaik II kategori Program Perusahaan Pengembangan UMKM Anak Perushaan BUMN.

Di acara 13th Anugerah BUMN 2024 dari BUMN Track itu, BRINS juga menerima penghargaan Best CEO in Developing Performance Driven Culture untuk Budi Legowo selaku Direktur Utama PT BRI Asuransi Indonesia.

Budi Legowo berharap penghargaan itu menjadi booster positif bagi BRI Insurance untuk tetap konsisten meningkatkan kinerjanya menjadi asuransi dengan positioning ke arah reputable and emotional benefit yang baik.

"Ini selaras dengan visi kami yaitu the Most Trusted Partner For Reliable Protection Solutions," ujar Budi Legowo, dalam keterangannya, Kamis (14/3).

Selain itu, kata Budi, BRINS memiliki tanggung jawab yang akan terus dijalankan secara fokus dan konsisten dalam menjaga ketahanan ekonomi salah satunya bidang ritel dan mikro.

Ini bertujuan memberikan perlindungan aset dari risiko kerugian beserta literasi atau edukasi mengenai pentingnya asuransi kepada mereka yang sedang berkembang menuju the next level dalam usahanya agar lebih tenang dan aman.

Ketua Dewan Juri Anugerah BUMN Tanri Abeng mengatakan, perkembangan perusahaan pelat merah, khususnya dalam 3 tahun terakhir terus meningkat baik dari sisi profitabilitas maupun solvabilitas.

Salah satu faktor penyebabnya adalah penerapan governance system di BUMN yang sangat ketat dan pengelolaan risk manajemen yang baik.