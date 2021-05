BRI Kembali Sabet Sejumlah Penghargaan, Kali Ini dari Ajang CX Awards 2021

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI) kembali meraih prestasi di kancah internasional melalui sejumlah penghargaan dalam ajang Digital CX Awards 2021.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Indra Utoyo mengungkapkan beberapa penghargaan yang diterima bank pelat merah itu antara lain Best Fintech for CX untuk Consumer Lender dan Highly Acclaimed in Best Use of Data and Analytics for CX.

Award kelas dunia tersebut dianugerahkan kepada BRI atas inisiatif pengembangan customer experience (CX) Ceria, platform digital lending pertama keluaran dari bank.

Selain itu, BRIBRAIN yang merupakan platform big data bertenaga kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Penghargaan ini diterima BRI pada virtual awards gala Digital CX Awards 2021 yang digelar Kamis (20/5).

"Melalui digital lending Ceria yang didukung pemanfaatan big data dan analitik BRIBRAIN yang diintegrasikan di seluruh aplikasi solusi keuangan BRI," ujar Indra dalam katerangan resmi di Jakarta, Senin (31/5).

Indra menjelaskan melalui Ceria, nasabah dapat mengakses pinjaman/kredit yang lebih aman, mudah, fully-digital, dan self-service, dengan waktu pencairan pinjaman super cepat dalam hitungan menit.

Menurutnya, Ceria dan berbagai aplikasi solusi keuangan BRI yang didukung BRIBRAIN meningkatkan risk management excellence melalui pengambilan keputusan yang cepat, presisi, dan berbasis data.