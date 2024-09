BRI Life Bayarkan Total Klaim dan Manfaat Sebesar Rp 2,88 Triliun 

jpnn.com, JAKARTA - Asuransi BRI Life terus menjaga komitmennya sebagai mitra terpercaya bagi para nasabahnya, dalam menghadapi berbagai risiko mulai dari risiko kesehatan hingga tutup usia, melalui pembayaran klaim dan manfaat.

Selama periode Januari – Juli 2024, jumlah total tertanggung BRI Life lebih dari 19 juta jiwa, dengan total pembayaran klaim dan manfaat terealisasi sebesar Rp2,88 trilun, sementara total jumlah polis baru selama periode Januari - Juli 2024 tercatat sebanyak 9 juta polis.

Terkait pembayaran klaim dan manfaat yang baru-baru ini dibayarkan BRI Life, kepada ahli waris nasabah produk Asuransi Mikro Kesehatan Kecelakaan dan Meninggal Dunia (AMKKM) di Jakarta dan nasabah produk Asuransi Davestera di Ciamis, Jawa Barat pada 4-5 September lalu.

“Kami berkomitmen untuk melindungi lebih banyak keluarga Indonesia, hal ini sejalan dengan semangat BRI Life Customer is Our Priority, Serve with Integrity," ujar Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto.

Pembayaran klaim tersebut merupakan kewajiban perusahaan dan dengan demikian bisa memberi ketenangan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Hadir dalam kegiatan pembayaran klaim kepada ahli waris yang dilaksanakan di Ciamis tersebut antara lain; Regional CEO BRI Wilayah Bandung Sadmiadi, Regional Consumer Banking BRI Ciamis Ahmad Furkon, serta Sandra Sibara selaku Bancassurance Regional Head BRI Life Wilayah Bandung.

“BRI Life juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui percepatan transformasi digital dengan optimalisasi penyediaan platform layanan digital untuk membantu memenuhi kebutuhan proteksi bagi nasabah," tutur Aris.

Kepuasan dan ketenangan melalui perlindungan jiwa yang diberikan oleh BRI Life ini disampaikan oleh Ida Haida, selaku ahli waris Almarhum Imbang Sudiana nasabah asuransi davestera Branch Office BRI - Ciamis, saat menerima pembayaran klaim sebesar Rp1.011.920.695,-.