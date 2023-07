BRI Life Beri Apresiasi kepada Mitra Kerja Rumah Sakit Provider

jpnn.com, JAKARTA - BRI Life menggelar malam apresiasi bertajuk Top 15 Hospital Providers, yang mengangkat tema Together, We Are Unstoppable.

Acara yang digelar di Hotel Raffles Jakarta (12/7) tersebut merupakan apresiasi BRI Life dan Bank BRI sebagai induk perusahaan kepada 15 rumah sakit provider, sekaligus sebagai ajang mempererat komitmen serta sinergi guna mendorong kerja sama yang lebih baik lagi.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani dalam sambutannya mengungkapkan, BRI Group yang saat ini memiliki lebih dari 100 juta nasabah serta beberapa anak perusahaan, selalu berupaya untuk memberikan layanan holistic bagi kegiatan usaha Rumah Sakit, mulai dari mengelola dana rumah sakit sampai kepada mengelola kebutuhan seluruh tenaga medis dan tenaga kerja di rumah sakit.

Baca Juga: BRI Life Berpartisipasi Membangun Generasi Muda Anti Pencucian Uang

Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto menyampaikan jumlah nasabah yang sangat besar dan ketersediaan infrastruktur BRI di seluruh Indonesia seharusnya menjadi alasan utama untuk rumah sakit bekerjasama dengan BRI group dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

BRI juga terus berupaya untuk mengembangkan luas jaringan serta mengembangkan teknologi yang memudahkan pasien bertransaksi di rumah sakit.

Direktur Utama BRI Life Iwan Pasila menjelaskan kerja sama perusahaan asuransi dengan mitra rumah sakit sebagai penyedia jasa layanan kesehatan untuk dapat mengelola biaya kesehatan yang efisien.

Tren inflasi biaya medis di Indonesia yang berada sekitar 2 – 3 kali inflasi umum dalam 10 tahun terakhir menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama oleh Perusahaan asuransi dan rumah sakit rekanan.

“Kerja sama yang baik dengan rumah sakit merupakan suatu keharusan untuk dapat mengelola layanan kesehatan yang efisien bagi nasabah BRILife dengan tetap mengedepankan kualitas layanan medis yang memadai namun tidak berlebihan," sebut Iwan.