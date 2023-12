BRI Raih 6 Penghargaan & Dirut Sunarso Dinobatkan jadi CEO of The Year 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus melakukan transformasi berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.

Hal itu menjadi fondasi kesuksesan perseroan dalam menjaga kinerja positif yang sustain.

Atas hal tersebut, BRI mendapatkan total 6 penghargaan dan Direktur Utama BRI Sunarso pun dinobatkan sebagai CEO of The Year 2023 dalam ajang Top 100 CEO & The Next 200 Leaders Forum 2023 yang diselenggarakan oleh Majalah Infobank di Jakarta, 5 Desember 2023.

Dalam ajang tersebut BRI lima penghargaan lainnya diperoleh Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto yang didapuk sebagai The Next Leaders 2023. The Next Leaders 2023 juga diserahkan kepada Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu, Direktur Digital & Teknologi Informasi BRI Arga M Nugraha dan SEVP Change Management & Transformation Office Harsya Wardana P. Adapun award Bankers of The Year diberikan kepada Direktur Bisnis Mikro BRI Supari.

Dengan mengangkat tema The Inspiration From Successful Leaders In Crisis Experience Sharing, Book Launching, And The Ceremony Of Recognition, penghargaan tersebut mengapresiasi pencapaian dan prestasi tertentu dari CEO terpilih. Selain itu, pengalaman, ketokohan, dan kontribusi CEO terpilih bagi industrinya juga diperhitungkan sebagai penilaian.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan penghargaan ini akan menjadi pemacu semangat untuk terus menorehkan berbagai prestasi dan kinerja terbaik BRI di tahun-tahun mendatang.

"Penghargaan ini didedikasikan kepada Insan BRILiaN yang telah memberikan kontribusi terbaiknya kepada BRI dan untuk Indonesia. Penghargaan ini juga saya persembahkan untuk seluruh nasabah UMKM BRI yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia," ungkap Sunarso.

Pencapaian BRI tersebut tak terlepas dari keberhasilan BRI Group mencatatkan kinerja cemerlang pada 2022.