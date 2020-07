BRI Sinergikan Tiga Ekosistem Untuk Percepat Digitalisasi UMKM

Sabtu, 25 Juli 2020 – 04:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mensinergikan tiga ekosistem sebagai terobosan untuk mempercepat digitalisasi segmen UMKM agar bertahan dan bisa bangkit di tengah pandemi.

Ketiga ekosistem tersebut yakni ekosistem pasar, ekosistem digital dan ekosistem desa.

Dengan memadukan tiga ekosistem tersebut, BRI tengah membangun bisnis sebagai sumber pertumbuhan berkelanjutan.

Direktur Utama Bank BRI Sunarso mengatakan sesuai pengembangan roadmap digital, perseroan bertekad melayani masyarakat sebanyak-banyaknya dengan biaya seefisien mungkin melalui go smaller, go shorter dan go faster.

“Situasi krisis akibat pandemi corona mendorong kami berinovasi lebih cepat. Kami menyinergikan tiga eksosistem sebagai cara kami mendigitalisasi UMKM agar terus bertumbuh, bangkit dari tekanan dampak corona,” kata Sunarso, dalam Webinar Nasional 'The Future of Digital Banking'," Kamis (23/7).

Dalam sinergi tiga ekosistem tersebut, BRI memberikan edukasi, pendampingan, infrastruktur dan branding serta promosi bagi pelaku usaha. Bentuk-bentuk dukungan tersebut dinilai sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM, selain faktor pembiayaan.

“Untuk ekosistem pasar misalnya, BRI membantu pasar tradisional dengan memperkenalkan belanja online, baik melalui WhatsApp, website, mobile apps, maupun kerja sama dengan startup. Kami bangun web pasar yang mendukung hasil panen dari desa mengalir ke pasar lalu diserap oleh konsumen melalui belanja online. Jadi kami digitalisasi pasar tradisional,” papar Sunarso.

Bank BRI berkomitmen untuk memperluas kehadiran web pasar sehingga semakin banyak pedagang tradisional yang diberdayakan dan jumlah pasar tradisional yang terdigitalisasi kian bertambah.