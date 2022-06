BRI Terbitkan Green Bond, Pengamat: Sangat Menarik

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI (Persero) terus berupaya dalam memitigasi perubahan iklim.

Komitmen itu dibuktikan melalui aksi korporasi terbaru, yakni green bond atau obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I Bank BRI.

Adapun target penghimpunan dana sebesar Rp 15 triliun dengan jumlah emisi tahap I 2022 sebanyak-banyaknya Rp 5 triliun.

Chairman and Executive Director of the National Center for Sustainability Reporting (NCSR) Ali Darwin mengatakan semangat BRI merilis obligasi hijau tersebut sejalan dengan tren industri perbankan global.

Menurutnya, surat utang ini akan menjadi modal bagi BRI dalam membiayai proyek-proyek ekonomi hijau.

“Prospek green bond itu menarik sekali saat ini. Proyek hijau semakin banyak dan bank butuh sumber pendanaan yang besar,” ujar Ali, Rabu (29/6).

Diketahui, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 60/POJK.04/2017 mengatur, obligasi hijau hanya dapat diterbitkan untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).

Lebih lanjut, KUBL yang dimaksud ialah proyek yang berkaitan dengan energi terbarukan hingga bangunan hijau.