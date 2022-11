BTN Beri Peluang Generasi Milenial untuk Mengembangkan Diri

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) membuka peluang seluas-luasnya kepada generasi milenial untuk mengisi jabatan strategis dalam mendukung visi mereka 'Menjadi The Best Mortgage Bank di Asia Tenggara pada 2025.

Direktur Human Capital, Compliance & Legal BTN, Eko Waluyo mengatakan saat ini porsi generasi muda yang menduduki jabatan strategis di BTN jumlahnya cukup signifikan.

Saat ini ada sekitar 81 milenial yang menempati jabatan strategis dari 358 posisi atau sebanyak 22,63%.

“BTN merupakan tempat yang tepat bagi generasi milenial mengembangkan diri. Banyak posisi penting yang sudah diisi oleh para milenial, ini dalam mendukung Visi Bank BTN sebagai Best Mortgage Bank di Asia Tenggara pada 2025 dan Visi HC sebagai One Of Home Of Indonesia’s Best Talent,” kata Eko di Jakarta, Kamis (3/11).

Selain mendorong para milenial, BTN juga concern terhadap karier perempuan untuk mengisi jabatan-jabatan strategis.

Untuk talent perempuan berjumlah 65 orang dari 358 posisi atau sebanyak 18,6%.

Eko mengungkapkan, para talent di BTN selain dibekali oleh kemampuan managerial, juga diwajibkan untuk mengimplementasikan budaya perusahaan yang dilandaskan pada empat pilar yang berlandaskan pada budaya AKHLAK.

“Empat pilar budaya itu adalah tambah tumbuh dan memenuhi harapan pelanggan, bersih dan terpercaya, berkinerja unggul, dan terus belajar,” ujar Eko.