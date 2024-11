BTN Raih 2 Penghargaan di Ajang Global Retail Banking Innovation Awards 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) berhasil meraih dua penghargaan di ajang Global Retail Banking Innovation Awards 2024, yang digelar oleh The Digital Banker, sebuah lembaga media dan riset untuk industri keuangan global yang berbasis di Singapura.

Penghargaan tersebut merupakan pengakuan internasional terhadap inovasi yang dilakukan BTN dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam produk dan operasional bisnisnya.

Dalam ajang tersebut, BTN menerima penghargaan sebagai pemenang Mortgage Product of the Year-ESG dan bank yang sangat diakui atas inisiatif ESG-nya (Highly Acclaimed for Best ESG Initiative).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, kedua penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas seluruh upaya BTN sebagai bank yang konsisten menerapkan prinsip-prinsip berbasis Lingkungan Hidup, Sosial, dan Tata Kelola yang Baik atau ESG dalam seluruh aktivitas bisnisnya.

“Penghargaan ini menjadi motivasi yang kuat bagi kami untuk terus mencetak milestone dalam bidang sustainability dan governance terutama dari sektor pembiayaan perumahan,” tutur Nixon, Selasa (12/11).

Berdasarkan penilaian The Digital Banker, BTN meraih penghargaan Mortgage Product of the Year-ESG karena telah menjadi pionir dalam program Rumah Rendah Emisi, yang ditargetkan mencapai 150 ribu unit pada 2029.

Dalam prosesnya, BTN mendukung aktivitas ekonomi sirkular yang melibatkan para produsen material bahan bangunan yang ramah lingkungan, para pengembang perumahan, dan konsumen.

Menurut lembaga tersebut, program Rumah Rendah Emisi menjadi bukti dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern, dan ramah lingkungan.