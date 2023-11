BTPN Siapkan Strategi Menyongsong 2024, Hadirkan Produk Terbaru ESG Deposit

jpnn.com - JAKARTA - Bank BTPN menggelar Economic Outlook 2024 sekaligus peluncuran inovasi produk terbaru, ESG Deposit, di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (22/11).

Bank BTPN pada Economic Outlook tahun ini mengusung tajuk utama "Navigating through 2024: Strategies for Resilience and Growth".

Tema ini mencerminkan visi strategis melewati tantangan tahun mendatang, dengan ketahanan dan fasilitasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Direktur Utama BTPN Henoch Munandar mengatakan dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian global, pihaknya menyadari pentingnya membangun ketahanan dan pertumbuhan berkelanjutan.

Kehadiran inovasi ESG Deposit merupakan bentuk penawaran instrumen keuangan yang tidak hanya memberikan timbal balik optimal, tetapi juga mengatasi masalah mendesak pada era ini.

"ESG Deposit merupakan bukti komitmen Bank BTPN dalam menyediakan solusi keuangan bagi nasabah korporasi dan berkontribusi terhadap masa depan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab," kata Henoch kepada awak media.

Guna membahas tren pertumbuhan ekonomi pada 2024, BTPN mengundang sederet ahli terbaik di bidangnya untuk menjadi narasumber.

Kegiatan ini dihadiri Co Founder Creco Research Institute Chatib Basri yang membahas materi mengenai prospek makroekonomi pada tahun politik di tengah ketidakpastian perekonomian global.