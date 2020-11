BTS Borong Empat Piala di People's Choice Awards 2020

Selasa, 17 November 2020 – 22:41 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Grrup idola asal Korea Selatan, BTS, memborong empat penghargaan di acara People's Choice Awards yang digelar di Barker Hangar, Santa Monica, California, Minggu (16/11).

Dilansir dari Soompi, mereka menyabet penghargaan Best Group, Best Album, Best Video dan Best Song.

BTS berhasil mengalahkan 5 Seconds of Summer, BLACKPINK, Chloe x Halle, CNCO, Dan + Shay, Jonas Brothers, dan Twenty-One Pilots di kategori Best Group.

Best Song dan Best Video diraih BTS lewat lagu hits mereka "Dynamite". Sementara Best Album diraih lewat "Map of the Soul: 7".

People's Choice Awards memiliki 44 kategori, di luar penghargaan kehormatan.

Meski mereka meraih banyak penghargaan namun malam itu mereka sama sekali tidak tampil. BTS memberikan pidato kemenangan melalui rekaman video.

Dalam pidatonya, BTS memberi semangat kepada masyarakat untuk menghadapi masa sulit.

"Kami tahu ini adalah tahun yang sulit untuk semua. Namun kami tidak berdiam diri dan fokus kepada apa yang paling bisa kami lakukan yakni musik," tutur mereka bergantian.