BTS Masuk 4 Nominasi MTV Video Music Awards, Keren Banget

jpnn.com, JAKARTA - Grup idola asal Korea Selatan, Bangtan Sonyeondan atau BTS masuk dalam empat nominasi dalam MTV Video Music Awards 2022.

Pelantun Dynamite ini masuk dalam nominasi untuk kategori Best K-pop, Best Choreography, Best Metaverse Performance, dan Best Virtual Effects.

Mengutip dari warta Korea Times, single BTS berjudul Yet To Come (The Most Beautiful Moment) masuk dalam kategori K-pop Terbaik.

BTS akan bersaing dengan lima artis Korea lainnya, yaitu ITZY, Lisa, Seventeen, dan TWICE.

Sementara itu, lagu Permission to Dance masuk dalam nominasi untuk kategori Best Choreography.

Dalam kategori ini, mereka akan bersaing dengan Doja Cat, FKA twigs ft The Weekend, dan Harry Styles.

Lagu My Universe dari BTS feat Cold Play masuk dalam kategori Best Virtual Effects di MTV Video Music Awards 2022.

Mereka bersaing dengan "Happier Than Ever" dari Billie Eilish dan "The Heart Part 5" dari Kendrick Lamar dan tiga pesaing lainnya.