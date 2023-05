Bu Megal Bakal Diberi Gelar Doktor Honoris Causa Lagi, Kali Ini dari Arab Saudi

jpnn.com, JAKARTA - Koleksi gelar doktor kehormatan atau honoris causa alias (Dr. H.C) bagi Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri bakal bertambah.

Ketua umum Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) akan memperoleh gelar doktor honoris causa dari Princess Nourah bint Abdul Rahman University, Riyadh, Arab Saudi.

Megawati mengungkapkan hal itu saat menjadi pembicara pada peluncuran 58 judul buku dalam rangka ulang tahun ke-58 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta Pusat, Sabtu (20/5).

Sebenarnya putri Proklamator RI Bung Karno itu telah menerima dua gelar profesor kehormatan, yakni dari Universitas Perhatanan atau Unhan dan Institut Seni Seoul atau Seoul Institute of The Arts (SIA).

Selain itu, Megawati juga telah mengantongi sembilan gelar Dr. H.C. dari berbagai perguruan tinggi, antara lain, Waseda University of Tokyo, Moscow State Institute of International Relations, Korea Maritime and Ocean University, Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Negeri Padang (UNP), Mokpo National University (Korsel), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Fujian Normal University (Tiongkok), dan Soka University Japan.

Megawati menuturkan ada lima perguruan tinggi yang akan memberinya gelar Dr. H.C.

“Menunggu lima karena pandemi,” tutur Megawati di acara yang dihadiri Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menko Polhukam Moh Mahfud MD, Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan sejumlah menteri itu.

Namun, Megawati itu mengaku sangat menantikan gelar Dr.H.C dari Princess Nourah bint Abdul Rahman University.