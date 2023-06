BUIDLRS Lounge by PINTU, Hadirkan Komunitas ETH Indonesia  

jpnn.com, JAKARTA - PINTU kembali mengadakan BUIDLRS dengan menggandeng komunitas ETH Indonesia dan mengangkat tema yang dibagi ke dalam dua sesi.

Sesi pertama bertemakan, “SEA as a Platform for Web3 BUIDLRS” yang diisi oleh Founder & CEO PINTU Jeth Soetoyo dan Digital Asset Research Marco.

Sesi kedua dengan topik, “Scaling Ethereum: How Far L2s have Come” dibawakan oleh Akhri dari Parallax Network bersama Jume dari Kyber Network.

“BUIDLRS Lounge merupakan inisiasi dari PINTU sebagai wadah bagi para Builder dan Developer yang serius dalam membangun project di atas teknologi blockchain. Di Indonesia, banyak sekali Builders yang kurang mendapatkan akses untuk saling terhubung dan berdiskusi tentang perkembangan di industri," ujar Jonathan Hartono, Head of Community PINTU.

"Melalui BUIDLRS ini, kami berusaha memecahkan masalah tersebut dengan menyediakan platform untuk mereka bisa saling terhubung, berbagi ide, dan mendapatkan update terbaru tentang industri crypto dan teknologi blockchain,” imbuhnya.

Jonathan menambahkan, crypto dan teknologi blockchain memberikan dampak langsung kepada banyak industri, untuk itu Indonesia tidak boleh tertinggal dalam membangun di atas teknologi blockchain.

Negara ini punya potensi besar dari segi ekonomi dan sumber daya, namun masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain dalam proyek-proyek Web3.

"Lewat BUIDLRS, kami berharap para Builders dapat saling mendukung untuk kemajuan produk-produk Web3 yang dibangun oleh Builder Indonesia. Bersama-sama, kami akan mendorong kemajuan teknologi blockchain di Indonesia dan menghadirkan inovasi yang membanggakan bagi negara. Tentunya harapan tersebut dapat terwujud dengan cepat karena komunitas crypto di Indonesia memiliki andil yang sangat besar,” terang dia.