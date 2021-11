Bukit Dewi Manggung, Destinasi Wisata yang Tengah Hit dan Instagramable

jpnn.com, SUBANG - Subang, Jawa Barat, memiliki begitu banyak wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Dari air terjun, kebun teh, bukit hingga alam pegunungan yang memanjakan mata.

Buat yang hobi selfie, dengan pemandangan yang instagramable, Subang bisa menjadi salah satu pilihan.

Bila ke Subang, jangan lupa mampir ke Bukit Dewi Manggung. Salah satu wisata alam yang kini tengah hit dan menjadi tempat spot foto bagi wisatawan.

Bukit Dewi Manggung sebagai destinasi wisata memang memiliki nilai jual yang tak kalah menarik dengan destinasi-destinasi wisata alam lainnya di Jabar.

Potensi inilah yang kemudian dikembangkan oleh warga sekitar lewat kelompok sadar wisata (pokdarwis). Kini mereka bersatu dan saling berkolaborasi untuk membangkitkan wisata Bukit Dewi Manggung.

Bukit Dewi Manggung terletak di Kecamatan Tanjungsiang, Subang. Tokoh masyarakat setempat H Muhammad Jusuf bersama dengan Pokdarwis yang ada di kawasan Bukit Dewi Manggung kini tengah mengeksplore dan mengangkat Bukit Dewi Manggung agar lebih memiliki daya tarik dan mampu mendatangkan wisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman) lebih banyak lagi. Sehingga ke depan wisata Bukit Dewi Manggung mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Untuk lebih mempromosikan dan memasarkan Bukit Dewi Manggung, segenap elemen bersatu menggelar acara Soft Opening Bukit Dewi Manggung (BuDeMang), Sabtu (27/11).

Acara ini dihadiri Bupati Subang H Ruhimat, anggota DPRD Subang Buchari, Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies Nunung Rusmiati, Ketua Pokdarwis Udan Karyawan beserta pokdarwis lainnya dan penggagas H M Yusuf.