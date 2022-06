Buluk Keluar, Superglad Siapkan Format Baru

jpnn.com, JAKARTA - Superglad mengumumkan bahwa sang vokalis, Buluk alias Lukman Laksmana telah dinyatakan keluar dari band.

Band rock itu menyampaikan kabar mengejutkan tersebut melalui akun resmi di Instagram.

"Terhitung mulai hari ini, 1 Juni 2022, Buluk aka Lukman Laksmana sudah tidak lagi bagian dari Superglad," ungkap Superglad, Rabu (1/6).

Superglad yang kini menyisakan Giox dan Frid Akbar memastikan bakal terus berjalan tanpa Buluk aka Luks.

Band dengan hit Peri Kecil itu akan tampil dengan format baru.

"Kami akan terus berjalan dengan napas dan format baru. Terima kasih semua atas support kepada Superglad. Show must go on," sambung Superglad.

Superglad diduga mendepak Buluk lantaran masalah pribadi sang vokalis.

Sebab, Buluk belakangan menghilang setelah dikabarkan melakukan dugaan penipuan.