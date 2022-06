Superglad Mendepak Buluk, Efek Kasus Penipuan?

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Superglad menyampaikan sebuah pengumuman mengejutkan.

Sang vokalis, Buluk alias Lukman Laksmana dinyatakan telah keluar dari band rock tersebut.

"Terhitung mulai hari ini, 1 Juni 2022, Buluk aka Lukman Laksmana sudah tidak lagi bagian dari Superglad," ungkap Superglad melalui akun resmi di Instagram, Rabu (1/6).

Grup dengan hit Satu itu memastikan bakal terus berjalan tanpa Buluk.

Saat ini, Superglad hanya menyisakan dua personel yakni Giox dan Frid Akbar.

"Kami akan terus berjalan dengan napas dan format baru. Terima kasih semua atas support kepada Superglad. Show must go on," lanjut Superglad.

Superglad diduga mendepak Buluk lantaran masalah pribadi sang vokalis.

Sebab, Buluk belakangan menghilang setelah dikabarkan melakukan dugaan penipuan.