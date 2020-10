Burung yang Cerdas: Apa yang Anda Ketahui Tentang Kakatua Berjambul Kuning?

Burung kakatua dikenal sebagai salah satu hewan yang pintar. Tapi tahukah Anda jenis kakatua jambul kuning ternyata "kidal" serta dapat hidup selama 100 tahun?

Burung kakatua yang berevolusi 95 juta tahun yang lalu di benua kuno Gondwana merupakan beberapa burung terpintar yang ada.

Istilah "kakatua yang pintar" tidak muncul begitu saja.

"Mereka setara dengan simpanse dalam hal kecerdasan," kata pakar burung Gisela Kaplan dari Universitas New England.

Kakatua putih jambul belerang Kakatua galerita di Cagar Alam Hutan Holmes, Darwin NT.

Ini karena mereka mengemas banyak neuron ke dalam otak mereka, yang diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan pemrosesan yang kompleks.

"Hal itu mendorong hewan ini untuk menggunakan kaki yang satu dibandingkan kaki lainnya. Dan kakatua jambul kuning ini kidal."