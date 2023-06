Calvin Klein Luncurkan Ratusan Jam Tangan Fesyen Koleksi 2023

jpnn.com, JAKARTA - Brand fesyen Calvin Klein meluncurkan rangkaian jam tangan terbaru untuk koleksi Spring-Summer dan Fall Winter.

Bekerja sama dengan Movado Group, Calvin Klein merilis lebih dari 128 koleksi jam tangan untuk koleksi tersebut.

Felly Oktavia, Sales & PR Marketing Communications Manager Watch Continent menjelaskan Movodo Group merupakan salah satu dari lima produsen jam tangan terkemuka di dunia.

"Koleksinya terdiri dari tiga kategori, yakni women, men, dan for eveyone," kata Felly, di The Cloud Lounge (Roof Top), The Plaza Office Tower, Jakarta, Senin (26/6).

Menurut Felly, jam tangan Calvin Klein selalu mengikuti perkembangan zaman, sehingga desainnya mengikuti tren dengan tidak menghilangkan DNA brand.

Pada produk terbarunya terdapat dua ukuran yakni 36 mm dan 45 mm dengan desain minimalis, clean, sensual, estetik, edgy, dan antimainstream.

"Sesuai dengan brand Calvin Klein yang menyukai simple namun tetap high quality dan stylish," kata Felly.

Felly mengatakan jam tangan Calvin Klein sudah diluncurkan pada 2020 di dunia, tetapi di Indonesia dipasarkan mulai 2022.