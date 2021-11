Cara Ikut Test Drive Mobil Baru di GIIAS 2021

jpnn.com, TANGERANG - GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 tidak hanya menghadirkan sederet mobil-mobil terbaru, tetapi juga memberi kesempatan kepada pengunjung untuk bisa secara langsung mencoba mobil impian mereka.

Pameran otomotif yang berlangsung selama 11-21 November 2021 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang itu menggelar program Test Drive yang bertempat di Loading Dock Hall 3-3A dan Loading Dock Hall 7, termasuk di antaranya mobil listrik.

Jenis mobil listik yang dapat dicoba oleh pengunjung ada Hyundai Kona, Hyundai Ioniq, MG ZS EV, Nissan Kick e-Power dan All New Nissan Leaf.

Selain itu pengunjung juga dapat mencoba kendaraan baru lain seperti Daihatsu Xenia, Daihatsu Rocky, Honda City Hatchback, Honda Brio, Honda CR-V, Hyundai Palisade, Hyundai Staria, Hyundai Santa Fe, Isuzu D-Max, dan Isuzu MU-X 4x4.

KIA Seltos, KIA Sonet, KIA Grand Carnival, Mazda CX-9, Mazda CX-5, Mazda CX-3, New Pajero Sport, Xpander Cross, New MG ZS, MG HS i-Smart, All New Ertiga, Suzuki XL 7, Toyota Veloz, Avanza, VW Tiguan, Wuling Cortez dan Almaz.

Untuk melakukan Test Drive, pengunjung hanya perlu mendaftar dan memilih jenis mobil yang ingin dikendarai melalui aplikasi GIIAS Auto360.

Baca Juga: AHM Meluncurkan Honda CB150X untuk Pencinta Motor Touring Adventure

Selanjutnya, pengunjung hanya perlu membawa bukti registrasi dari aplikasi dan ditunjukkan kepada panitia Test Drive.

Penumpang yang akan test drive wajib memiliki SIM A aktif, menggunakan sabuk pengaman, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, batas kecepatan maksimal 40 km/jam, dan dilarang untuk menggunakan telepon genggam saat mengemudi.