Cara Murah Beli Mobil Mitsubishi Bulan Ini, Simak Nih!

Kamis, 21 Mei 2020 – 03:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menggelar program penjualan khusus selama bulan Mei, untuk hampir semua varian kendaraan.

Menurut Head of sales & marketing Planning and Operation Dept PT MMKSI, Andry Indhardy pada program spesial selama bulan Mei ini, PT MMKSI menghadirkan berbagai keuntungan bagi konsumen yang melakukan transaksi pembelian mulai dari Down Payment (DP) yang rendah hingga gratis biaya perawatan.

"Program Mei ini kita mulai dari Pajero Sport, kita menghadirkan solusi pembiayaan yang fleksibel. Selain itu, ada beberapa program yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen tergantung dari kebutuhan mereka, kita ada bunga 0 persen selama 1 tahun, cicilan mulai dari 7 jutaan dan juga ada asuransi gratis selama satu tahun," ungkap Andry Indhardy melalui video telekonferensi.

Pelanggan yang membeli kendaraan Pajero Sport ini pada bulan Mei, mereka tidak perlu memikirkan biaya perawatan dari kendaraan yang dibelinya selama empat tahun ke depan.

"Termasuk dari jasa dan spare part selama empat tahun atau 50 ribu km mana yang lebih dahulu, konsumen bisa dibilang selama masih sesuai dengan service book mereka hanya tinggal beli solarnya aja lah. Secara, perawatan sudah ditanggung dan pembelian Pajero Sport juga sudah di lengkapi dengan kaca film V-Kool," kata dia.

Selain Pajero Sport, PT MMKSI juga memberikan program menarik bagi calon konsumen Mitsubishi yang melakukan transaksi pembelian kendaraan di Bulan Mei seperti Xpander dan Xpander Cross.

Baca Juga: Ikhtiar Mitsubishi Fuso Mudahkan Konsumennya Selama Masa Pandemi

"Untuk Xpander Cross kita kasih penawaran bunga 0 persen hingga dua tahun, smart cash bunga 0 persen hingga satu tahun hingga cicilan ringan Rp4 jutaan serta ada juga premium seat cover yang sudah diinstall langsung," jelas dia.

"Sama halnya dengan Xpander Cross yang sudah ditanggung biaya service dan spare part selama empat tahun atau 50 ribu km, Xpander kita kita ada cicilan ringan Rp3 juta dan sudah tersedia kaca film Konica Minolta," tambah dia.