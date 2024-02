Catatan Kinerja Cemerlang Pertamina Hulu Energi Sepanjang 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina terus membuktikan kinerja cemerlang sepanjang tahun 2023.

PHE mencatatkan produksi minyak sebesar 566 ribu barel per hari (MBOPD) dan produksi gas 2.766 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) sehingga produksi migas sebesar 1.044 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD).

Angka capaian ini juga mencatatkan peningkatan produksi minyak sebesar 27,22 persen dari tahun 2021 atau 10,12 persen dari tahun 2022 dan peningkatan produksi gas 5,77 persen dari tahun 2021 atau 5,40 persen dari tahun 2022.

Seluruh pencapaian tersebut didukung dari seluruh entitas afiliasi PHE, yaitu regional Sumatera, regional Jawa, regional Kalimantan, regional Indonesia Timur, regional Internasional, Elnusa, Badak LNG, dan Pertamina Drilling Service Indonesia.

PHE juga mencatatkan kinerja penyelesaian pengeboran 20 sumur eksplorasi, 799 sumur pengembangan, 835 workover dan 32.589 well services.

Selain itu, PHE juga mencatatkan survei Seismik 3D sepanjang 1.512 kilometer persegi.

“PHE akan terus berkomitmen dalam melaksanakan kinerja optimal dan terus meningkatkan kontribusi nasional," kata Corporate Secretary PHE Arya Dwi Paramita dalam keterangan resminya, Rabu (7/2).

Dalam bidang eksplorasi, PHE mencapai total temuan sumber daya 2C sebesar 488 MMBOE (Juta Barel Minyak Ekuivalen/Setara Minyak) atau 68 persen melebihi target.