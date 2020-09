Cek Klasemen Premier League di Sini, Jangan Lupa Ada Pertandingan Besar Dini Hari Nanti

jpnn.com, JAKARTA - Leicester City untuk sementara memimpin klasemen Premier League setelah memukul Manchester City di Etihad Stadium, Minggu (27/9) malam WIB.

Tiga gol dari Jamie Vardy dan dua gol masing-masing dari James Maddison serta Youri Tielemans membawa Leicester mencatat kemenangan sangat meyakinkan 5-2 atas City.

Hasil itu membuat mereka tetap memuncaki klasemen dengan nilai maksimum sembilan poin dari tiga pertandingan.

City tak pernah kebobolan lima gol di kandang sendiri sejak Februari 2003 saat melawan Arsenal, dan ini adalah yang pertama kalinya City pada era kepelatihan Pep Guardiola kebobolan lima gol tepatnya pada pertandingan ke-686 di bawah asuhan dia.

3 - Leicester City have won each of their opening three games to a top-flight season for the very first time in the club's history. Magic. #MCILEI pic.twitter.com/oOhO3B5hSN — OptaJoe (@OptaJoe) September 27, 2020