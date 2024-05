Celltech Stem Cell Centre Vinski Tower Raih Penghargaan Tertinggi Kesehatan dari USA

jpnn.com, JAKARTA - berhasil meraih penghargaan tertinggi yaitu Best of the Best 2024 dari Robb Report dari USA dan Mobiliari untuk bidang kesehatan baru-baru ini.

Celltech di bawah kepemimpinan Prof. dr. Deby Vinski, MSc, PhD dianggap berhasil memberikan pelayanan terbaik dari sisi inovasi, kualitas, dan keahlian terpilih terutama di bidang Stem Cell dengan segmen komunitas kalangan jet set dunia.

"Dengan award ini sekali lagi membuktikan kemajuan dan mutu yang terbaik melalui Celltech Stem cell Centre Vinski Tower dengan pelayanan The Only One Stop Stem Cell Centre dengan validasi kualitas stem cell yang tidak diragukan dan berstandar internasional," ujar Prof Deby Vinski di Jakarta.

Menurutnya, dunia saat ini dihadapkan pada perkembangan zaman yang semakin dinamis sehingga perlu transformasi perubahan dan berbagai inovasi.

"Kesehatan adalah investasi dan regeneratif medicine menjadi sangat populer dan stemcell terapi menjadi primadona di seluruh dunia. Melalui teknologi Quantum Closed System yang langka di dunia, Celltech selalu mengedepankan kualitas dalam memberikan pelayanan stem cell kepada setiap pasiennya," imbuh Prof Deby.

Setelah mendapat penghargaan untuk kesekian kalinya, Prof Deby makin percaya diri menjadikan Indonesia sebagai pusat stemcell dan antiaging dunia.

Prof. Deby yakin dengan kolaborasi yang baik akan menghantarkan Indonesia ke puncak kemajuan dengan Health Tourism yang terdepan.

"Hal ini juga bukti nyata dukungan kepada pemerintah dalam mengembalikan devisa negara melalui pelayanan stemcell dan anti-aging kelas dunia dengan menghadirkan teknologi terbaik dan terkini di Indonesia," lanjutnya.