Cerita Lucu di Balik Kolaborasi JVKE dan Ramengvrl

jpnn.com, JAKARTA - Musisi asal Amerika Serikat, JVKE, berkolaborasi dengan penyanyi rap Indonesia, Ramengvrl.

Keduanya merilis lagu berjudul 'This is What Falling in Love Feels Like' pada pertengahan Desember 2021ini.

Karisma dan musikalitas khas Ramengvrl dengan apik bersatu-padu dengan lirik-lirik jujur JVKE.

Ramengvrl mengatakan pertama kali mendengar lagu This is What Falling in Love Feels Like versi asli dari JVKE di TikTok.

"Lucunya, beberapa bulan kemudian aku dihubungi oleh tim JVKE yang menginginkan aku di versi remix lagu tersebut," kata Ramengvrl, Jumat (17/12).

JVKE mengaku senang dengan apa yang Ramengvrl tampilkan di kolaborasi ini.

"Dia adalah seorang musisi yang luar biasa dan berkolaborasi dengannya adalah sesuatu yang keren sekali. Aku harap semuanya menyukai remix ini," jelas JVKE.

Versi asli lagu This is What Falling in Love Feels Like hingga saat ini telah mengumpulkan lebih dari 25 juta stream.