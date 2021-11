Viral, JVKE Merilis Video Musik Terbaru

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi sekaligus penulis lagu JVKE baru saja merilis video musik 'This is What Falling in Love Feels Like'.

Dalam video tersebut, JVKE terlihat berada di dimensi lain.

Video This is What Falling in Love Feels Like menampilkan referensi dari film Alice in Wonderland dan The Wizard of Oz.

JVKE merilis video musik setelah lagu This is What Falling in Love Feels Like viral.

Lagu tersebut telah didengarkan lebih dari 25 juta kali dan masuk ke 51 chart Viral 50 Spotify di seluruh dunia termasuk Indonesia.

JVKE juga mendapatkan lebih dari 50 juta view untuk konten terkait lagu tersebut.

"Saat orang-orang mendengarkan musikku, aku ingin mereka merasa terkejut namun juga dapat merasakan sebuah emosi. Hal paling penting adalah perasaan yang dihadirkan. Itu lah yang dapat menghubungkan seseorang dengan sebuah lagu," kata JVKE, Selasa (9/11).

Lagu serta video This is What Falling in Love Feels Like dari JVKE sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital. (ded/jpnn)



