Cerita Tuan Tigabelas dan Yacko Sukses Tampil di SXSW 2023

jpnn.com, JAKARTA - Musisi hip-hop, Tuan Tigabelas dan Yacko sukses membawa nama Indonesia di festival ternama dunia South By Southwest (SXSW) 2023.

Keduanya beraksi dalam sesi showcase bertajuk Tiger Den dalam SXSW 2023 pada 15 Maret 2023 lalu di Austin, Texas, Amerika Serikat.

Tiger Den mencetak sejarah sebagai acara musik pertama dengan all-Asian lineup di SXSW.

Acara tersebut merupakan hasil kolaborasi perusahaan berbasis di Amerika Serikat yang didedikasikan kepada kultur anak muda Asia, Jaded, dan band K-Pop alternatif asal Seoul, Balming Tiger yang juga disponsori brand ikonik Tiger Balm dan startup musik asal Korea Selatan, KiTbetter.

Tiger Den sukses besar menampilkan serangkaian penampilan menawan dan difitur berbagai media internasional.

Penonton yang memenuhi lokasi disuguhi musik selama 12 jam non-stop dari 18 musisi yang dikurasi oleh Jaded dan Balming Tiger termasuk Tuan Tigebelas dan Yacko.

"Energi dari 2 panggung tersebut masih berbekas sampai hari ini, 2 panggung ini ngasih banyak banget teman baru," kata Tuan Tigabelas.

"Ekspresi jujur tentang set yang kami bawakan jadi bukti bahwa perbedaan bahasa seakan enggak jadi masalah, karena it’s all about the music," sambungnya.