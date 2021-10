Channel 7 Berkolaborasi dengan SKYE Suites Hotel

jpnn.com, JAKARTA - Sydney Weekender Channel 7 berkolaborasi dengan SKYE Suites untuk membuat program acara ‘Celebrate the end of lockdown with your 10 favourite people at SKYE Suites Competition’.

Program acara ini tayang di Sydney Weekender pada 17 Oktober di Channel 7 pukul 17.30 di seluruh NSW & A.C.T di PRIME Network, dan akan diulang seminggu kemudian pada 7TWO.

The Seven Network, yang lebih dikenal sebagai Channel 7 merupakan jaringan televisi free-to-air komersial utama.

Dimiliki oleh Seven West Media Limited dan merupakan salah satu dari lima jaringan televisi free-to-air utama di Australia.

Sementara Sydney Weekender merupakan salah satu program TV terlama dalam sejarah televisi Australia.

Dipandu oleh Mike Whitney, Sydney Weekender kini memasuki tahun ke-27 dengan pemirsa mingguan sebanyak 250 ribu orang.

“Sektor Pariwisata sangat penting bagi ekonomi negara bagian NSW yang menyumbang miliaran pendapatan dan mendukung banyak pekerjaan di seluruh negara bagian. Pada 2019-2020, pariwisata menyumbang Rp310 triliun ke dalam ekonomi NSW dan mempekerjakan 256.100 orang," kata Ari Foo, Area Director of Sales & Marketing SKYE Suites.

Ari mengatakan semua anggota tim di SKYE Suites tahu betapa sulitnya masa-masa lockdown.