Chat WhatsApp Diumbar oleh Kiki The Potters, Nikita Mirzani Merespons Begini

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani berusaha tidak tersulut emosi atas ulah mantan kekasihnya, Kiki The Potters, yang mengumbar chat WhatsApp dan voice note (VN) miliknya, yang bocor.

Di mana, Kiki mengunggah percakapan yang diduga Nikita dengan seseorang yang meminjam barang mewah untuk dipamerkan, termasuk membeli barang-barang branded bekas.

Menurut Nikita Mirzani apa yang disebarkan Kiki bukanlah aib yang membuatnya malu.

“Saya tidak punya aib. Aib itu kalau saya mencuri barang milik orang lain, narkoba, punya video xxx, pinjam uang orang enggak dibalikin, nipu, simpenan. Ngambil uang rakyat, membunuh, memperkosa, mengganti kelamin, jadi kalau selama yang saya sebutin itu tidak ada, berarti bukan aib,” tulis Nikita, Rabu (13/7) di Instagram Story miliknya.

"Asalkan ada duitnya. Laki second aja masih laku kok, kenapa barang second dimasalahin. Kalau kalian belum mampu beli barang mahal yang second. Jangan kalian beli barang KW, itu memaksakan namanya," imbuhnya.

Ibu tiga anak ini mengatakan, lebih baik berlomba-lomba menjadikan diri kita bermanfaat untuk banyak orang.

“Berlomba-lomba untuk menjadi orang sukses dan bisa berdiri di kaki sendiri serta bisa mewujudkan semua mimpi yang kalian ingikan dan bisa membahagiakan keluarga serta orang-orang yang ada di sekeliling kita,” timpalnya.

Mantan istri Dipo Latief ini berpesan kalau melihat orang bisa lebih sukses sebaiknya jangan iri, tetapi jadikanlah motivasi.